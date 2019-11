El otro invitado de la noche fue Luis Fonsi. Por un instante, Tini se puso en los zapatos de Demi Lovato para recrear “Échame la culpa”. A la cantante le gustó tanto cómo salió que no quiso disolver esa química colaborativa y le pidió al boricua que se quede en el escenario para cantar “No me doy por vencido”. “Esto no estaba preparado”, dijo Fonsi y era cierto, ya que no estaba prevista en la lista temas. Pero eso no impidió a que la reversionaran de manera sencilla, tan solo con una guitarra acústica que dibujó la melodía y encendió todavía más las emociones del público.