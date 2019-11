Le habían dicho que sus congéneres no la iban a querer. Pero ellas la adoraron. Y ellos también. “Nunca competí con las mujeres, siempre las apoyé. Y eso que a mí los hombres me encantan: en mis canciones les tiro palos, pero me perdonan porque en el fondo saben que se los merecen. Son unos atorrantes. Aunque para mí siempre serán la única opción”, contaba la cantante.