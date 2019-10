“Yo estaba dormida, no me enteré de nada, pero fue una operación heavy. Iba a ser una hora nada más pero terminó durando cinco horas, a raíz de que se encontraron con una infección muy grande en el útero que me estropeó todas las trompas. Me tuvieron que sacar las trompas. La infección llegó hasta el apéndice y quizás, si esperaba, no sé, un día más, era otro el cuento porque era muy grave la situación”, cerró.