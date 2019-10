—Sí, un poco sí. Yo no soy de esas personas que les gusta aparecer en el Bailando y esos programas. Esa es una parte que yo no quiero entregar. A mí me importa hablar de música. Lo otro, siento que cada vez que estoy en Intrusos, en Infama, en cualquier cosa con “In”, mi familia está preocupada. No me gusta, no quiero, no me interesa. Respeto mucho a todos los periodistas de espectáculos pero no quiero estar en sus programas.