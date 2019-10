Esa noche Norma, su abuela, estaba en Necochea. Después de la tragedia quedaron solos: “Me agarraba la mano y me decía: ‘Yo te prometo Mati que te voy a devolver todo lo que la vida me permita devolverte. Pero yo ayudo a un nieto fuerte, eso grabátelo. Un nieto llorando no. Así que si vos querés que tu abuela esté al lado tuyo, ¡huevos, eh!’”, había contado Matías a Infobae en febrero, al cumplirse 25 años de la masacre.