Cuando le preguntaban sobre sus secretos como compositor, aseguraba que “es medio mágico el hecho de escribir un tango o una canción”. En ese sentido, en una ocasión indicó: “Yo firmo el tema, pero no sé de quién es a la hora de la verdad. Tengo un secundario tibio y no soy un gran lector. Entonces, me nutrí más de la calle, de las cosas que pasaban a mi alrededor. De mis experiencias… Le escribí a las cosas que admiro de la vida. Qué linda que es esta vida, qué bronca da morirse. Y traté de documentar cosas que me pasaban”.