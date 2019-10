Por su parte, destacó el rol de Marina Rosenthal, la mujer del músico y quien estuvo a su lado hasta último momento: “Tuvo mucha suerte de tener a Marina en los últimos años de su vida, porque lo cuidó como nadie, con todo el amor del mundo, con una paciencia... Yo le decía que tenía suerte de tener ese ángel al lado suyo... Marina nunca lo dejó solo un minuto. Había que hacer muchas cosas, sobre todo al principio con el tanque de oxígeno. Me acuerdo que íbamos a escucharlo cantar en su boliche y se podía sacar el oxígeno por una hora. Él era un toro, yo le decía a Marina cómo no afloja. Era una cosa muy fuerte. Ella me dijo: ‘No quiero que lo veas, quiero que tengas una imagen linda de él’. Él estaba muy mal. Eso fue lo último que hablé con ella”.