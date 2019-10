“A la cantidad de gente que yo llamé y escribí no te lo puedo explicar, me pasé día y noche totalmente metida con el tema, me fui hasta allá y estuve muy involucrada. Entonces, obviamente que para mí se abrió una puerta que yo desconocía, juro por mi vida que no sabía ni siquiera que se mataban caballos para comer, pensé que no pasaba. Y después me di cuenta que se matan de una manera cruel, porque ni siquiera les dan de comer, estaban así porque no estaban alimentados ni con agua ni con comida ni con nada, y llenos de parásitos", expresó indignada.