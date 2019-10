“Tiene una infección de sangre generalizada y una insuficiencia renal”, fue el parte médico que brindó Cahe el domingo por la tarde en diálogo con TN, quien aclaró que “el estado de salud de Cacho es bastante delicado”. La deficiencia respiratoria de Castaña debido al padecimiento de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) lo obliga a estar con asistencia respiratoria constantemente. No se encuentra consciente, está bajo un coma inducido, y según explicó su médico es “para que no se angustie tanto y para que no haga efectos neurológicos adversos. Que no esté despierto es debido a la medicación que le hemos dado”, agregó.