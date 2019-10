Con el humor y la ironía que lo caracterizan, el cantante también se pronunció al respecto, en el ciclo radial de Oscar González Oro, quien introdujo la charla diciendo que tiene la capacidad de revivir gente: “Qué poder que tenés Negro, menos mal, porque estaba desnudo arriba del mármol de la morgue y estaba cagado de frío. Me enteré a las siete de la mañana por los llamados. A las 11 me levanté y me di cuenta de que venía otro candombe más. Hay que jugar al 48, el muerto que parla”.