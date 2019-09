“Era consciente que si la ley salía no iba a hacer una película de oda a la victoria. Sí, me hubiera alegrado mucho. Que sea ley nació definitivamente durante la noche terrible del rechazo del Senado. Allí estando todos mojados en la puerta del Congreso, me quedó en claro que debía seguir filmando. Fueron seis meses más de grabar para lo que terminó siendo esta película”, contó Solanas a Infobae sobre el documental.