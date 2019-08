El sueño parecía que se convertía en realidad. Naselli no dudaba en cumplir los "caprichitos" de su novia desde regalarle una yegua hasta una casa de dos millones de dólares. Cuando cumplieron un año de relación se casaron en un Registro Civil de Tribeca, en el Lower Manhattan. Para sellar su amor el financista le regaló un lujoso anillo de Tiffany & Co. "Estoy muy feliz. Fue todo mágico. El cuento de princesa que siempre leí de chica se me hizo realidad de grande", contó la modelo. Poco importaba que en ese momento no había familiares ni amigos acompañándola, Vicky aseguraba que más adelante haría una fiesta donde estarían todos invitados. Pero esa fiesta no llegó, él que sí llegó fue Salvador, el primer hijo del matrimonio.