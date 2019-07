—Les propuse a mi productor y a mi mánager que a cada provincia o a cada país que fuéramos tuviéramos un ratito para hacer algo para unos niños, que, no sé, fueran autistas, o con síndrome de down, o que no tuvieran para comer. Quisimos cantarles, alegrarles el día, con esa idea. Y bueno, fui a Salta hace poquito estuve en una fundación de niños psicóticos y autistas. La pasé muy lindo: me llena el corazón de amor hacer esas cosas tan lindas. Uno de mis sueños es hacer, cuando sea grande, obvio, una fundación para los niños de la calle. Y me gusta, porque si uno se pone en su lugar, yo creo que es muy triste.