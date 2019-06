No existe famoso -sin importar quién fuera- que no la hubiera conocido. Y que no le guardara un enorme cariño. O periodista, agente de prensa, productor, camarógrafo, técnico, colega (con cada uno de ellos, siempre fue atenta). Fueron años y años de coberturas. ¿Cuántas serán? ¿Alguien habrá llevado la cuenta, es esto posible? Hasta hace un tiempo podía decirse que si en el evento no había estado Guerman con su cámara al hombro, seguramente ese evento no había existido…