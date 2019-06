—Creo que, a pesar de que el vecino está pegándole a los familiares, los están escupiendo, maltratando, los tiene encerrados, a pesar de todo eso que ves en casa del vecino, tú dices: "No, pero eso aquí no va a pasar". Y es un error. Mira, cuando (Hugo) Chávez llegó al poder mi suegro, que tuvo que salir corriendo de Cuba, huir de la dictadura cubana, se apareció una mañana en casa y me dijo: "Tengo que hablar contigo". Mi suegra se había ido al cielo hacía un año y medio antes, y en ese ínterin Chávez llegó a la presidencia. Vino mi suegro a casa y me dijo: "Necesito que se muden, váyanse a vivir a otro país, porque lo que viene es lo que pasó en Cuba, y van a tener que salir corriendo". "No, porque nosotros no vamos a vivir lejos de ti", le dije. "Les prometo que voy a ir en cada cumpleaños y cada vez que pueda voy a brincar a vivir donde ustedes estén. Búsquense un destino y yo voy a ir", me respondió. Nos fuimos a vivir a Miami. Y mira lo que pasó. Tenía tanta razón…