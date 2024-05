Detuvieron al dueño de la agencia de viajes Sin Escala, acusado de estafar a más de 100 personas

La Comisaría de Dolores, donde fueron trasladados Ángel Cerillano y su socio, Juan José Figueroa

Detuvieron este martes a Ángel Cerillano, el dueño de la agencia de viajes Sin Escala, quien está acusado de estafar a más de 100 personas. Había desaparecido en septiembre después de que varias familias viajaran hasta su oficina ubicada en la ciudad bonaerense de Dolores para reclamar el dinero que les debían por viajes no realizados.

Todo sucedió tras una orden de detención emitida por la Justicia, después de meses de investigación a cargo de la fiscal Mónica Farre de la UFI N°1 de Dolores. Frente a esta situación, su socio Juan José Figueroa, también fue aprehendido. Ambos están acusados por “estafas reiteradas -113 hechos- y asociación ilícita en concurso real”, de acuerdo a la orden de captura a la que pudo acceder Infobae. También fue acusada Agustina Rocha, quien trabajaba en la misma agencia, por ser partícipe como coautora de las estafas y miembro participante de la asociación ilícita.

Cerillano, el propietario de la agencia, se entregó voluntariamente por la mañana, según informó el medio local Criterio Online. Tanto él como Figueroa, fueron trasladados a la comisaría de la ciudad de Dolores, situada sobre calle Alberdi. Allí permanecerán hasta ser indagados, de acuerdo al mismo portal de noticias.

El indignante hecho salió a la luz en septiembre de 2023 cuando un grupo de clientes viajó hasta la localidad para exigir una respuesta por parte de la empresa, después de advertir irregularidades y cambios en sus viajes. Sin embargo, al arribar a las oficinas ubicadas en Aristóbulo del Valle al 100, se encontraron con una extraña situación: el lugar estaba totalmente vacío. No estaba el dueño, ni su socio, como tampoco los empleados. Ya no había computadoras. Solamente habían quedado las paredes pintadas con el logo de la agencia.

Ángel Cerillano es el dueño de la agencia de viajes y está acusado de estafar a 115 personas

“Es de película”, confesó a este medio Daiana Musa, damnificada y que, posteriormente, se conviritó en la abogada que intervino en la causa. “Vendían 10 paquetes, cinco viajaban y cinco no. El dinero se destinaba a otras cosas”, explicó sobre el modus operandi de la empresa.

Y continuó: “Sacaban ofertas para que vos caigas y para seguir teniendo gente, a la mitad los hacían viajar, que en realidad vos después llegabas e ibas a un hotel que era macabro. Todo el mundo se quejaba, o llegabas al aeropuerto y no tenías vuelo. Ellos te mandaban como unos vouchers con un número de reserva”.

“Contraté un viaje con ellos en enero de 2022 para viajar en junio de ese año y pagué. Me pasó lo mismo que a todos: pagué, me pasaron comprobantes falsos de códigos aéreos”, narró Musa sobre la forma en que notó que había sido engañada. Y detalló: “Intervine por varias personas para que les devolvieran el dinero o reprogramaran viajes, hasta que se dieron a la fuga en septiembre de 2023″.

La oficina de Sin Escala funcionaba en Dolores, sobre calle Aristóbulo del Valle

“Yo me iba a Cuba el 20 de septiembre con mis cuatro hijos a un all inclusive. Deposité seis mil dólares y me venían bicicleteando desde agosto diciendo ‘Sí, te mando, te mando, te mando’ pero te mandaban todos los comprobantes dos días antes”, recordó otra integrante de las tantas familias que invirtieron dinero y no pudieron concretar sus viajes.

Por sus medios, la clienta averiguó si efectivamente existía una reserva a su nombre en el hotel cubano donde se hospedaría. “Nada”, fue la respuesta que obtuvo. Lo mismo le sucedió cuando investigó en la aerolínea: le habían mentido. Al darse cuenta, decidió actuar de inmediato.

“Me fui a Dolores y de un día para el otro ‘No tenemos la plata’, y empezaron a caer aproximadamente 600 familias. Te daban el hotel y no el vuelo. Cuatro señoras de 80 años quedaron varadas en Cuba: no tenían hotel. Te cagaban, no con todo pero siempre con algo. Ya a lo último, se les fue de las manos”, relató.

Desde septiembre cuando Cerillano desapareció, las víctimas, desbordadas por la situación, comenzaron a difundir el caso por las redes sociales. Además, crearon grupos de Whatsapp para debatir los pasos a seguir ante las numerosas estafas. Desde entonces, la lista de integrantes se actualizaba minuto a minuto: es que cada vez eran más las personas que reportaban haber sido estafados por la agencia de viajes Sin Escala.