Los miembros de Supersubmarina cuentan qué motivó el regreso de la banda años después del accidente

A veces podría pensarse que el dolor y el sufrimiento no son compatibles con el humor en televisión. Que aquellos programas a los que acudimos para que nos evadan y nos arranquen y nos devuelvan la sonrisa, no toleran demasiado bien la seriedad. Sin embargo, este martes La Resistencia ha traído a su escenario a los miembros de Supersubmarina, un grupo de cuatro jóvenes músicos cuya exitosa y prometedora carrera se vio truncada por un terrible accidente, y ha demostrado cómo de las situaciones que más daño nos hacen puede nacer la carcajada.

De este modo, José Chino, Jaime, Pope y Juanca entraban al plató del programa algo nerviosos, siendo el último quien más confiado se mostró desde el principio, y quien más hablaría durante casi toda la entrevista. De hecho, incluso al principio se paró un momento a saludar a Grisom y Ricardo. “Siempre me ha fascinado que tu estés tocando y venga alguien a saludarte”, se justificó. Broncano empezó sin mucha demora la conversación y, aprovechando que los invitados son de Baeza -provincia de Jaén, como el presentador-, preguntó por las fiestas de mayo y por la zona. “Baeza es Patrimonio de la Humanidad”, le recordaron al humorista, que quiso saber si el vivir ahí todos los días hacía que perdiera “un poco la épica”. “Una vez ya has meado en la piedra y has hecho cosas en la fuente...”, fue la respuesta que recibió, provocando las risas de todo el mundo.

El accidente

Tras una larga y entretenida introducción, los músicos y el humorista hablaron sobre la vida en activo del grupo (2008-2016) y se pudieron escuchar algunas de sus canciones más reconocibles, como Viento de Cara. Sin embargo, el verdadero motivo por el que Supersubmarina había venido a la resistencia era otro: el libro Algo que sirva como luz, donde el periodista Fernando Navarro cuenta la historia completa de los cuatro miembros de la banda, tanto su éxito como su tragedia. “Va dando saltos temporales, cuenta un poco el inicio y cuando nos conocimos de más pequeños, la trayectoria del grupo y luego todo lo que sucedió después”, ha explicado Jaime, haciendo referencia al accidente de tráfico del 14 de agosto de 2016 que casi acaba con la vida de varios de ellos y cuyas secuelas son visibles aún a día de hoy.

Al salir el tema, se les volvía a notar más tensos y parecía que la entrevista iba a perder la energía con la que había empezado. Sin embargo, Broncano siguió preguntando sobre el tema, concretamente con lo que ocurrió después del accidente: dos de ellos en coma durante un tiempo, años de rehabilitación y operaciones que, en suma, impidieron que el grupo siguiera. Es entonces cuando Juancar ha contado que, a pesar de que formaban parte de un mismo grupo de amigos, tras el accidente no habían hablado demasiado entre ellos, en parte porque cada uno tenía que afrontar un proceso personal de recuperación... hasta que llegó el libro.

El reencuentro

“Nos sirvió mucho de terapia”, ha explicado el batería, “cada uno estábamos con nuestra batalla individual y Fernando, sin darnos cuenta, nos fue ayudando mucho al hacer que habláramos de ello”. “El volvernos a juntar fue muy gradual”, ha seguido Jaime, “estábamos cada uno a nuestra bola, pero fue a raíz de que Fernando nos juntase y a raíz de hablar que empezamos a quedar”, mientras que Pope ha añadido que fue, en resumen, un volver a encontrarse después de todo lo ocurrido.

Pese a la seriedad del tema, todo se iba intercalando con canciones del grupo, con chistes y, en general, se había logrado crear un clima distendido, que permitió incluso abordar con humor la pérdida de memoria de José, el cantante, que con el choque perdió todos los recuerdos de los seis años previos al accidente -y por lo tanto los años más exitosos del grupo-. Así, Broncano quiso saber cómo era verse tocar en los vídeos, “a lo mejor hay cosas que tu ves que hacías y dices ‘joder, vaya máquina’”. “Me veo más fallos que aciertos”, contestó José con una sonrisa.

Sobre este tema, Jaime reveló una anécdota que despertó carcajadas entre el público, y es que a pesar de todo, José aun es capaz de recordar algunas cosas si logra conectar con el momento: “Tiene una memoria musical muy grande”. “Justo cuando salió de la UCI vino un amigo nuestro a vernos con un tecladito y uno de nosotros empezó a tocar una escala de nuestras canciones. Tocó mal una nota y el José de repente dijo: ‘ahí te has equivocado’”. “Le habréis contado el Mundial que ganó España”, bromeó también Broncano.

El humor estaba ya servido, y tras explicar cómo se ganan ahora la vida llegó el momento de las preguntas clásicas, con las que en mitad del jolgorio de los allí presentes concluyó la entrevista. Al final, la sensación fue que, a pesar de que algunos de los temas tratados durante el tiempo que duró la entrevista eran dolorosos para ellos, tanto el trabajo psicológico y emocional hecho por los músicos como el tacto del entrevistador y su equipo permitieron una interesante y divertida conversación y una gran entrevista.