Gobernadores y senadores de la UCR se reunieron para acordar una estrategia y evitar fugas en la votación de la Ley Bases

El gobernador radical Alfredo Cornejo (Prensa de Gobierno de Mendoza)

Cuatro gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR), excepto el chaqueño Leandro Zdero, se reunieron esta noche con el bloque de senadores del centenario partido para evitar una postura dividida en la Ley Bases y el paquete fiscal que se discuten en la Cámara alta. El objetivo es alejarse de la nociva división que hubo en Diputados para intentar una posición “conjunta”.

“La reunión fue buena, pero profunda”, reconocieron al término del cónclave realizado en la oficina del segundo piso del Senado, en la bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi. Estuvieron los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

El convite fue empujado días atrás por el bonaerense Maximiliano Abad, y los legisladores quisieron tener un careo con los mandatarios provinciales para conocer qué fue lo que acordó cada uno con el Gobierno libertario. Los gobernadores deslizaron su preocupación por el plano fiscal, mientras que los senadores hicieron planteos sobre dos puntos: el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y la reinstauración del impuesto a las Ganancias. El último tema, en particular, preocupa a los patagónicos. También se alertó sobre el blanqueo.

Por la mañana, la bancada recibió a funcionarios nacionales que más tarde defendieron la Ley Bases en el plenario de las comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

Allí, el segundo de Jefatura de Gabinete, José Rolandi, escuchó de los senadores que la UCR no tiene una posición orgánica tomada, tal como pinceló el escenario de la votación en Diputados, y que evaluarán algunos artículos de la ley ómnibus recortada y el paquete fiscal.

El bloque de senadores radicales junto a funcionarios nacionales por la ley de bases (Prensa UCR)

El anticipo de todo esto se confirmó por la tarde en el plenario, con observaciones que activaron Víctor Zimmermann, Martín Lousteau -titular del centenario partido- y el fueguino Pablo Blanco. Los últimos dos rechazaron el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía, la nave insignia de Javier Milei.

Durante el plenario, Lousteau fue directo al RIGI con una lista de inquietudes técnicas y las asimetrías en comparación con el lado local. Se encargó de contestarle el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que subrayó: “Argentina es mucho más caro que lo que pasa en Perú y Chile. El costo fiscal es de 55%, mientras que en Chile fueron de 35% el año pasado y ahora subieron al 43%. En Perú, es del 38-39%. Estamos mucho más caro. El RIGI lo llevaría al 35%, más o menos 36%, siempre y cuando las provincias acompañen y no generen cargas adicionales sobre lo que estamos proponiendo. Si la provincia adhiere, la empresa va a poder tener los beneficios; si no, difícilmente lo haga si no tiene esas garantías”.

Minutos después, fue Guadalupe Tagliaferri (Pro) quien encendió las alarmas y rompió el cerco del Ejecutivo. La legisladora porteña apuntó a la contradicción entre los artículos 163 y 222. En el último, invitan a las provincias a adherir al RIGI; en el otro, se da a entender que no importa ese paso en relación con dicho sistema.

“No parece ser la interpretación que hace la mayoría. Les pedimos que nos den mañana, que viene el doctor -y secretario de Energía, Eduardo Rodríguez- Chirillo, para ver si podemos transmitir mejor nuestra posición”, deslizó Rolandi, que también dijo que “si mañana vemos que no es suficiente, tomamos el punto de poder hacer una modificación”.

Los senadores de la UCR continuarán las deliberaciones en las próximas horas -a través de Zoom- con los gobernadores, para seguir de cerca el debate legislativo. Apuestan a que la discusión se estire y no haya dictámenes este jueves -algo improbable a esta altura-, para ganar tiempo y adoptar una postura definitiva. “Si los legisladores nos juntamos con los gobernadores y con autoridades del partido y no llegamos a una solución en común, entonces no hay destino”, confió un legislador a Infobae al término de la reunión.