"No me imaginaba mamá por segunda vez y acá estoy, feliz de la oportunidad de serlo", dijo a Teleshow Mariana Brey mientras transitaba su octavo mes de embarazo. "Con Luca aprendí tanto. Él me enseñó día a día mucho de esta mamá que estoy siendo. Por lo cual, creo tener las herramientas para criar a Juana con todo lo que ya experimente más lo que ella venga a enseñarme", aseguró.