Marcela Kloosterboer, al igual que su colega, solo tiene Instagram. Y Natalia Oreiro, a pesar del pedido de sus fanáticos, siempre se mostró alejada de las redes sociales: "No creo ni que esté mal ni que esté bien, es algo que me sucede a mí. Es que en mi trabajo mis personajes hablan por mí, y en un punto terminás siendo medio esclavo cuando tenés una red social y no subís cosas. Al menos me pasa con los colegas. Es como que no logro entenderlo".