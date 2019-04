"Ellos son personas, seres humanos. Yo debuté a los 15 años. A los 15 años no le podías tirar un túnel a un profesional porque te agarraba del cuello. Y eso lo cambié yo. Por qué no lo puede hacer, eso es el futuro de él, lo que siente como futbolista. Cambié muchas cosas dentro del fútbol o creo haberlas cambiado con los muchachos, con los chicos que he jugado, que han sido representativos, como (Ruud) Gullit, (Marco) Van Basten, Careca… Son jugadores que no podíamos tener Navidad y Año nuevo", explicó la profundidad de la relación con sus dirigidos, que incluye partidas de cartas, disputas en el fútbol-tenis o desafíos como el del gol olímpico que Maradona, con todo su talento, pudo cumplir.