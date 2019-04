"Agradecida de ser parte de la campaña Plástico o Planeta, Sin Sorbete, con la convicción de que con el compromiso de cada uno podemos lograr un cambio global", escribió la ex de Cubero y aunque recibió miles de Me gusta, los comentarios negativos en Instagram estuvieron a la orden del día: "¿La ropa es contaminante? No entiendo" y "Perdón no entendí la campaña. ¿Qué tiene que ver el plástico con que vos podes prácticamente desnuda?", fueron algunos de ellos.