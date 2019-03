Y todos ellos, Pappo, los Soda, Charly, Spinetta, siempre estaban buscando esa excelencia. Y la anécdota de Spinetta con esa invención del monitoreo, de decir: "Quiero en todos los shows sonar bien y no solo en los teatros". Eso es algo que no se planteaba, no existía. Los shows en la década del '70 no tenían monitoreo directamente. Apuntaba algo hacia el público y arriba no se escuchaba nada.