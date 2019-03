Este será el debut de Pedro en la conducción, ya que desde hace años encabeza obras en Villa Carlos Paz, siempre primero en recaudaciones, pero no había hecho trabajos de conductor. No es el caso de Paula Chaves que estuvo durante varias temporadas al frente de Este el show, junto a José María Listorti y el año pasado condujo uno de los éxitos del 2018, Bake off, el gran pastelero, por la pantalla de Telefe.