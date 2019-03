—A los personajes que he realizado siempre trato de meterles algo de mi carácter y mi personalidad, para que tengan algo de realidad y no terminen siendo una caricatura. ¿Qué no haría yo del Titi? Cada vez que hago presentaciones en diferentes países, dejo el mensaje de que ser narcotraficante no paga, que ser guerrillero no paga, que ser paramilitar no paga y que formar parte del batallón del bien es mejor que formar parte del batallón del mal. O sea que yo jamás sería narcotraficante, jamás mataría. En la serie, por ejemplo, están vinculadas las operaciones estéticas con la prostitución. Y yo les digo a las mujeres que si se van a operar por ellas, por complacer a su esposo o para sentirse mejor, pues bienvenido sea. Pero salir a prostituirse y ganar dinero con esas cirugías no es la forma de accionar en la vida. En este planeta, lo único que se tiene que brindar es amor. Y esa es la ley para este momento. El odio, el resentimiento, la envidia, el egoísmo, la soberbia y el egocentrismo no deben existir en el ser humano. Pero están plasmados de alguna forma, así que hay que pelearles con el amor para poder vencerlos.