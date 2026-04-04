EN VIVO | Más de 100 personas fueron hospitalizadas el último día en Israel por la guerra contra Irán y Hezbollah

El régimen iraní derribó este viernes un caza estadounidense F-15E Strike Eagle en su territorio, el primer incidente de este tipo desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. De los dos tripulantes, uno fue rescatado, mientras que el otro permanece desaparecido, lo que desencadenó una intensa operación de búsqueda.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el hecho no interfiere en las negociaciones con Irán para un alto al fuego en la región. A su vez, propuso aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar la cifra récord de USD 1,5 billones para el próximo año fiscal.
Este sábado por la madrugada, un ataque contra el centro de Israel dejó una persona herida tras el impacto de un misil balístico iraní con munición de racimo. En respuesta, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) bombardearon sistemas de defensa aérea y emplazamientos de misiles en la capital persa.
Desde Teherán, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con bloquear el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Bab al Mandeb, un paso estratégico en el mar Rojo. El régimen de la república islámica mantiene un cierre casi completo del estrecho de Ormuz.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su gobierno continúa con la ofensiva contra el régimen de Teherán. “Les prometí que seguiríamos aplastando al régimen terrorista de Teherán, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”, declaró.
El Ministerio de Sanidad de Israel informó que 108 personas fueron hospitalizadas en las últimas 24 horas por heridas sufridas en el marco del conflicto con Irán y Hezbollah, la mayoría con lesiones leves. Entre los hospitalizados, dos personas presentan un estado de salud moderado.
En total, 138 personas permanecen ingresadas actualmente a causa de la guerra iniciada el 28 de febrero. Desde el comienzo del conflicto, más de 6.800 personas, entre soldados y civiles, han recibido atención hospitalaria por lesiones vinculadas a la guerra, según datos oficiales.
El ministerio no detalló las causas específicas de las bajas, que pueden incluir tanto heridas directas por fuego de misiles como lesiones ocurridas al intentar llegar a refugios u otras situaciones relacionadas con el conflicto.
Las autoridades de Kuwait denunciaron este domingo una serie de ataques iraníes contra edificios gubernamentales, instalaciones petroleras, dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras de agua. Estos incidentes ocurren en el contexto de la respuesta de Irán a la ofensiva lanzada hace más de un mes por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró que el país cuenta con aproximadamente ocho meses de reservas de petróleo y que la adquisición de suministros alternativos progresa de manera constante. “La adquisición de suministros alternativos avanza de manera constante”, afirmó en una publicación en X, en la que subrayó que el suministro total necesario está garantizado.
Takaichi explicó que, en coordinación con el sector privado, Japón trabaja en el abastecimiento de crudo mediante rutas alternativas a Ormuz y mantiene contactos con otros países de Oriente Medio, Estados Unidos, Asia Central, América Latina, Canadá y Singapur para asegurar el suministro.
El comandante Ali Abdollahi, responsable de coordinar las acciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), amenazó este sábado que su país lanzará “ataques devastadores y continuados” contra Estados Unidos si se produce cualquier agresión sobre infraestructuras iraníes.
El presidente Donald Trump anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron una de las operaciones de búsqueda y rescate “más audaces de la historia” de Estados Unidos para salvar al tripulante desaparecido tras el ataque iraní a un caza F-15E Strike Eagle, ubicado detrás de las líneas enemigas en las montañas de Irán.
El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó este domingo que las defensas aéreas del país respondieron a ataques con misiles y drones. “Las defensas aéreas de los EAU... están combatiendo activamente las amenazas de misiles y vehículos aéreos no tripulados”, anunció la cartera en una publicación en X,.
Por su parte, el ejército de Irán declaró que los blancos eran las “industrias del aluminio” en territorio emiratí y la infraestructura militar estadounidense ubicada en Kuwait, según indicó la agencia oficial de noticias IRNA el sábado.
El Ministerio de Electricidad y Agua de Kuwait informó que dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras sufrieron daños tras un ataque con drones procedentes de Irán.
El bombardeo iraní, reportado este domingo, ocasionó “daños materiales importantes y la paralización de dos unidades generadoras de electricidad”, según detalló la cartera en una publicación en X. Las autoridades confirmaron que no se registraron muertos ni heridos.
Siria cerró el paso fronterizo de Jdeidet Yabous con Líbano tras amenazas israelíes de atacar el lado libanés del cruce. El director de relaciones públicas de la Autoridad General de Puertos y Aduanas de Siria, Mazen Alloush, declaró que el paso se utiliza “exclusivamente” para el tráfico civil y no cumple “ningún propósito militar”.
El paso fronterizo, ubicado al noroeste de Damasco, conecta la capital siria con Beirut a través de una de las principales carreteras de la región.