EN VIVO | Más de 100 personas fueron hospitalizadas el último día en Israel por la guerra contra Irán y Hezbollah

Un edificio residencial en el centro de Israel muestra graves daños estructurales y escombros, resultado de recientes impactos de bombas de racimo (@KhalilAsslan)

El régimen iraní derribó este viernes un caza estadounidense F-15E Strike Eagle en su territorio, el primer incidente de este tipo desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. De los dos tripulantes, uno fue rescatado, mientras que el otro permanece desaparecido, lo que desencadenó una intensa operación de búsqueda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el hecho no interfiere en las negociaciones con Irán para un alto al fuego en la región. A su vez, propuso aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar la cifra récord de USD 1,5 billones para el próximo año fiscal.

Este sábado por la madrugada, un ataque contra el centro de Israel dejó una persona herida tras el impacto de un misil balístico iraní con munición de racimo. En respuesta, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) bombardearon sistemas de defensa aérea y emplazamientos de misiles en la capital persa.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con bloquear el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Bab al Mandeb, un paso estratégico en el mar Rojo. El régimen de la república islámica mantiene un cierre casi completo del estrecho de Ormuz.