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EN VIVO | Más de 100 personas fueron hospitalizadas el último día en Israel por la guerra contra Irán y Hezbollah

El Ministerio de Sanidad israelí informó que 108 personas fueron hospitalizadas en las últimas 24 horas por heridas sufridas en el marco del conflicto con el régimen iraní y el grupo terrorista Hezbollah

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Edificio de varios pisos color beige gravemente dañado con un balcón derrumbado y el interior expuesto. Se ven escombros, cables y una palmera a la derecha
Un edificio residencial en el centro de Israel muestra graves daños estructurales y escombros, resultado de recientes impactos de bombas de racimo (@KhalilAsslan)

El régimen iraní derribó este viernes un caza estadounidense F-15E Strike Eagle en su territorio, el primer incidente de este tipo desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. De los dos tripulantes, uno fue rescatado, mientras que el otro permanece desaparecido, lo que desencadenó una intensa operación de búsqueda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el hecho no interfiere en las negociaciones con Irán para un alto al fuego en la región. A su vez, propuso aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar la cifra récord de USD 1,5 billones para el próximo año fiscal.

Este sábado por la madrugada, un ataque contra el centro de Israel dejó una persona herida tras el impacto de un misil balístico iraní con munición de racimo. En respuesta, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) bombardearon sistemas de defensa aérea y emplazamientos de misiles en la capital persa.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con bloquear el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Bab al Mandeb, un paso estratégico en el mar Rojo. El régimen de la república islámica mantiene un cierre casi completo del estrecho de Ormuz.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

06:54 hsAyer

Netanyahu aseguró que el Ejército israelí está “aplastando” al régimen de Irán: “Estamos listos para la victoria”

El primer ministro de Israel reiteró la destrucción de 70% de la industria de acero iraní por parte de las FDI y adelantó que continuarán los bombardeos contra infraestructura crítica del persa país

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su gobierno continúa con la ofensiva contra el régimen de Teherán. “Les prometí que seguiríamos aplastando al régimen terrorista de Teherán, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”, declaró.

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06:22 hsAyer

Más de 100 personas fueron hospitalizadas el último día en Israel por la guerra contra Irán y&nbsp;Hezbollah

Ambulancia amarilla de Magen David Adom con luces intermitentes en la noche, junto a otros vehículos de emergencia y escombros en la carretera
Al menos un muerto y dos heridos en el norte de Israel tras un ataque del grupo terrorista Hezbollah con misiles y drones (Magen David)

El Ministerio de Sanidad de Israel informó que 108 personas fueron hospitalizadas en las últimas 24 horas por heridas sufridas en el marco del conflicto con Irán y Hezbollah, la mayoría con lesiones leves. Entre los hospitalizados, dos personas presentan un estado de salud moderado.

En total, 138 personas permanecen ingresadas actualmente a causa de la guerra iniciada el 28 de febrero. Desde el comienzo del conflicto, más de 6.800 personas, entre soldados y civiles, han recibido atención hospitalaria por lesiones vinculadas a la guerra, según datos oficiales.

El ministerio no detalló las causas específicas de las bajas, que pueden incluir tanto heridas directas por fuego de misiles como lesiones ocurridas al intentar llegar a refugios u otras situaciones relacionadas con el conflicto.

06:04 hsAyer

El régimen iraní atacó plantas químicas en EAU, compañías energéticas en Bahréin y plantas desalinizadoras de Kuwait

Los comunicados oficiales informaron daños en sedes ministeriales, instalaciones de energía y un complejo petrolero. Los tres países interceptaron drones y misiles durante la madrugada de este domingo

El humo asciende en Kuwait tras una explosión producto de un misil iraní (Europa Press)
El humo asciende en Kuwait tras una explosión producto de un misil iraní (Europa Press)

Las autoridades de Kuwait denunciaron este domingo una serie de ataques iraníes contra edificios gubernamentales, instalaciones petroleras, dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras de agua. Estos incidentes ocurren en el contexto de la respuesta de Irán a la ofensiva lanzada hace más de un mes por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

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05:39 hsAyer

Japón afirmó poseer reservas de petróleo para 8 meses ante el conflicto en Oriente Medio

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, habla durante una conferencia de prensa en la oficina de la primera ministra en Tokio, Japón (Kiyoshi Ota/REUTERS)
Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, habla durante una conferencia de prensa en la oficina de la primera ministra en Tokio, Japón (Kiyoshi Ota/REUTERS)

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró que el país cuenta con aproximadamente ocho meses de reservas de petróleo y que la adquisición de suministros alternativos progresa de manera constante. “La adquisición de suministros alternativos avanza de manera constante”, afirmó en una publicación en X, en la que subrayó que el suministro total necesario está garantizado.

Takaichi explicó que, en coordinación con el sector privado, Japón trabaja en el abastecimiento de crudo mediante rutas alternativas a Ormuz y mantiene contactos con otros países de Oriente Medio, Estados Unidos, Asia Central, América Latina, Canadá y Singapur para asegurar el suministro.

05:14 hsAyer

Irán amenazó a Estados Unidos con “ataques devastadores y continuos” si agrede sus infraestructuras críticas

El responsable de coordinar las acciones entre el Ejército iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) aseguró que las centrales estadounidense en Medio Oriente serán sometidas a bombardeos ininterrumpidos

Ali Abdollahi Aliabadi
Ali Abdollahi Aliabadi

El comandante Ali Abdollahi, responsable de coordinar las acciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), amenazó este sábado que su país lanzará “ataques devastadores y continuados” contra Estados Unidos si se produce cualquier agresión sobre infraestructuras iraníes.

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04:52 hsAyer

Donald Trump confirmó que el segundo tripulante del caza F-15 derribado en Irán fue rescatado: “Lo tenemos”

El presidente de Estados Unidos señaló que el militar estaba siendo perseguido por fuerzas del régimen iraní, pero fue permanentemente vigilado por altos mandos y logró ser evacuado tras una de las operaciones de búsqueda y rescate “más audaces de la historia”

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 31 de marzo del 2026. (AP foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 31 de marzo del 2026. (AP foto/Alex Brandon)

El presidente Donald Trump anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron una de las operaciones de búsqueda y rescate “más audaces de la historia” de Estados Unidos para salvar al tripulante desaparecido tras el ataque iraní a un caza F-15E Strike Eagle, ubicado detrás de las líneas enemigas en las montañas de Irán.

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03:56 hsAyer

Un misil que se dirigía hacia Israel fue interceptado

03:28 hsAyer

Emiratos Árabes Unidos informó que sus defensas aéreas están interceptando ataques con misiles y drones

EAU responde al ataque contra su territorio (Europa Press)
EAU responde al ataque contra su territorio (Europa Press)

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó este domingo que las defensas aéreas del país respondieron a ataques con misiles y drones. “Las defensas aéreas de los EAU... están combatiendo activamente las amenazas de misiles y vehículos aéreos no tripulados”, anunció la cartera en una publicación en X,.

Por su parte, el ejército de Irán declaró que los blancos eran las “industrias del aluminio” en territorio emiratí y la infraestructura militar estadounidense ubicada en Kuwait, según indicó la agencia oficial de noticias IRNA el sábado.

03:02 hsAyer

Kuwait reportó que dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras de agua SUFRIERON “daños importantes”

El Ministerio de Electricidad y Agua de Kuwait informó que dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras sufrieron daños tras un ataque con drones procedentes de Irán.

El bombardeo iraní, reportado este domingo, ocasionó “daños materiales importantes y la paralización de dos unidades generadoras de electricidad”, según detalló la cartera en una publicación en X. Las autoridades confirmaron que no se registraron muertos ni heridos.

02:29 hsAyer

Siria cerró el paso fronterizo de Jdeidet Yabous con Líbano

Sirios residentes en Líbano esperan en el Departamento de Inmigración y Pasaportes del Ministerio del Interior, en la frontera sirio-libanesa, el 3 de marzo de 2026 (REUTERS/Yamam Al Shaar)
Sirios residentes en Líbano esperan en el Departamento de Inmigración y Pasaportes del Ministerio del Interior, en la frontera sirio-libanesa, el 3 de marzo de 2026 (REUTERS/Yamam Al Shaar)

Siria cerró el paso fronterizo de Jdeidet Yabous con Líbano tras amenazas israelíes de atacar el lado libanés del cruce. El director de relaciones públicas de la Autoridad General de Puertos y Aduanas de Siria, Mazen Alloush, declaró que el paso se utiliza “exclusivamente” para el tráfico civil y no cumple “ningún propósito militar”.

El paso fronterizo, ubicado al noroeste de Damasco, conecta la capital siria con Beirut a través de una de las principales carreteras de la región.

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