Howard Bingham, fotógrafo y amigo personal de Muhammad Ali, autor del libro The Fight (homenaje a la famosa pelea entre George Foreman y Ali en Kinshasa) supo decir: "Ali me preguntó: 'Si bajo por la calle y Larry Holmes, Joe Frazier, George Foreman y Mike Tyson vienen del otro lado, ¿quién recibiría más atención?´. Le dije que él. Entonces hizo otra pregunta: 'Si bajo por la calle y Jesse Jackson viene del otro lado, ¿quién recibiría más atención?'. Y le respondí lo mismo. Finalmente, me preguntó: 'Si bajo por la calle y Elvis Presley viene del otro lado, ¿quién recibiría más atención?'. 'Esa es más difícil -le dije- en el exterior tendrías más gente, pero en Estados Unidos la cosa es más cerrada, quizás un poco en favor de Elvis'. Eso no le molestó. Lo único que manifestó fue: 'Creo que tienes razón. Elvis murió hace muchos años, así que la gente se acercaría para ver si es él de verdad'".