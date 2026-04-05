Kate Middleton opta por un look reciclado en la misa de Pascua: traje en tonos crema y tocado floral a juego con su hija

La princesa Kate de Gales y el príncipe Louis salen tras asistir al servicio de maitines de Pascua en la capilla de San Jorge en Windsor, el 5 de abril de 2026. (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS).

La celebración del Domingo de Pascua vuelve a hacer protagonista a la familia real británica. Como marca la tradición, la cita ha tenido lugar en la capilla de San Jorge, un escenario habitual para este tipo de actos que, más allá de su dimensión religiosa, sirve cada año como una especie de termómetro sobre el estado de la monarquía.

En esta ocasión, la imagen más comentada ha sido la reaparición conjunta del príncipe Guillermo y Kate Middleton junto a sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Su presencia ha sido especialmente significativa, ya que la familia no acudía a esta celebración desde hacía dos años, debido a la enfermedad de la princesa de Gales.

La ausencia en anteriores ediciones tuvo un motivo de peso claro. En 2024, la nuera de Carlos III decidió retirarse temporalmente de la vida pública tras comunicar que padecía cáncer, centrando todos sus esfuerzos en el tratamiento. Un año más tarde, ya en fase de remisión, optó por mantener un perfil discreto, limitando sus apariciones a compromisos muy seleccionados. Por ello, su asistencia ahora a Windsor se interpreta como un paso más en su progresiva vuelta a la agenda oficial.

La jornada ha estado marcada por una imagen de cohesión familiar que no ha pasado desapercibida. A lo largo de la mañana, Kate ha permanecido muy cerca de sus hijos, especialmente de la princesa Charlotte, mientras compartía gestos de complicidad tanto con ellos como con su esposo. En un momento en el que la monarquía británica atraviesa meses convulsos, esta escena ha sido interpretada como un mensaje de estabilidad y continuidad.

La princesa Charlotte de Gran Bretaña, Kate, la princesa de Gales, el príncipe George, el príncipe Louis y William, el príncipe de Gales, llegan para asistir al servicio de maitines de Pascua en la capilla de San Jorge en Windsor, Gran Bretaña, el 5 de abril de 2026. (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS).

Un estilismo estudiado al detalle

Más allá del simbolismo institucional, otro de los aspectos que ha vuelto a captar la atención ha sido el look de la princesa de Gales. Fiel a su estilo, Kate ha optado por una fórmula que combina elegancia y sencillez, recuperando un conjunto que ya formaba parte de su armario. La elección ha recaído en un diseño de la firma Self-Portrait, que había lucido previamente en 2022 durante un acto oficial.

El conjunto, en tonos crema, estaba compuesto por una chaqueta estructurada con cinturón que marcaba la silueta y una falda midi con vuelo. Se trata de una propuesta de inspiración clásica que recuerda a las líneas del “New Look”, con una estética femenina y atemporal que encaja perfectamente en este tipo de celebraciones. Lejos de buscar la novedad, la princesa ha vuelto a demostrar que reutilizar prendas también puede ser una declaración de estilo.

La princesa Charlotte de Gran Bretaña, Kate, la princesa de Gales, el príncipe George, el príncipe Louis, William, el príncipe de Gales, el príncipe Edward y la princesa Anne llegan para asistir al servicio de maitines de Pascua en la capilla de San Jorge en Windsor, Gran Bretaña, el 5 de abril de 2026. (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS).

La elección cromática no ha sido casual. Kate ha apostado por una paleta de tonos neutros que ha coordinado con el vestuario de su hija, quien ha lucido un abrigo en gama similar. Este tipo de decisiones, habituales en sus apariciones más medidas, refuerzan una imagen de unidad familiar cuidadosamente construida, donde cada detalle contribuye a proyectar armonía.

En cuanto a los complementos, la princesa ha completado su look con un tocado de flores en el mismo tono, decorado con motivos sutiles, así como con accesorios en colores cálidos que aportaban equilibrio al conjunto. Todo ello sin estridencias, manteniéndose dentro de una línea sobria y coherente con el carácter del evento.

El apartado de belleza ha seguido la misma lógica. Kate ha optado por un maquillaje ligero, centrado en resaltar la luminosidad de la piel, y ha llevado el cabello suelto con un acabado natural. Se trata de una estética que se ha convertido en una de sus señas de identidad: discreta, pulida y cercana, sin perder el aire institucional que exige su posición.