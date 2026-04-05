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Cuál es el precio de la luz en España para este lunes 6 de abril del 2026

El contexto económico mundial ha provocado un incremento histórico en los costos de la energía eléctrica en el país

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La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

Este es el precio de la energía eléctrica en el país para este lunes 6 de abril, así como las tarifas más caras y más baratas del día.

Recuerda que el costo de la energía eléctrica se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella
  • Día: lunes 6 de abril del 2026
  • Precio de media: 19.4 euros por megavatio hora
  • Precio máximo: 45.31 euros por megavatio hora
  • Precio mínimo: -6.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este lunes 6 de abril, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 45.31 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 38.54 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 35.56 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 34.93 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 33.88 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 34.47 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 35.02 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 36.03 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 22.96 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 1.48 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -2.25 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de -5.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -6.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -6.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -6.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -6.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -5.56 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.44 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.02 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 27.52 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 43.98 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 42.75 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 35.51 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 35.01 euros por megavatio hora.

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