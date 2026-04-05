El llamado del papa León XIV en Pascuas: “Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz”

El llamado de León XIV en su primer mensaje de Pascua: "Que quienes tienen el poder de desencadenar guerras elijan la paz"

El papa León XIV denunció este domingo la “indiferencia” del mundo ante las guerras y los miles de muertos que generan, en su primer mensaje de Pascua como pontífice, en el que llamó a “elegir la paz” y convocó una vigilia de oración en el Vaticano para el próximo 11 de abril.

“Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos”, lanzó el pontífice desde la logia central de la basílica de San Pedro, ante una multitud de unos 50.000 fieles congregados en la plaza.

El papa León XIV saluda desde la logia de San Pedro tras su mensaje 'Urbi et Orbi' del Domingo de Pascua. No mencionó ningún conflicto por su nombre. (Reuters/Remo Casilli)

El papa retomó la expresión “globalización de la indiferencia” acuñada por su antecesor Francisco y subrayó que esa actitud alcanza también a “las consecuencias económicas y sociales que los conflictos desencadenan y que, sin embargo, todos percibimos”. Frente a ello, llamó a no resignarse ante el mal y el odio, e instó a los creyentes a llevar la alegría de la resurrección “por las calles del mundo”.

“¡Que quienes tienen armas en sus manos las abandonen! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz! No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo. No con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo”, exhortó León XIV ante los miles de fieles reunidos bajo un cielo primaveral en la plaza de San Pedro.

Rompiendo con la costumbre seguida por sus predecesores durante años, León XIV no citó ningún país ni región en conflicto en su bendición Urbi et Orbi —“a la ciudad y al mundo”—, a pesar de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su segundo mes y el conflicto en Ucrania continúa sin resolverse. El Vaticano no ofreció una explicación inmediata sobre ese cambio, que contrasta con la bendición navideña del propio León XIV, cuando sí siguió la fórmula tradicional de enumerar las crisis globales.

Fieles asisten a la misa de Pascua celebrada por el papa León XIV en la plaza de San Pedro. Unos 50.000 fieles se congregaron para la primera Pascua del pontífice. (Reuters/Remo Casilli)

El pontífice sí citó a Francisco, quien durante su última aparición pública desde esa misma logia —el Domingo de Resurrección de 2025— había recordado a los fieles la “gran sed de muerte, de matar, que presenciamos cada día”. Francisco, debilitado por una larga enfermedad, murió al día siguiente, el Lunes de Pascua. El martes previo a la Pascua, León XIV había expresado su esperanza de que la guerra pudiera terminar antes de estas fiestas.

Esperanza frente a la guerra y la “idolatría del lucro”

En su homilía, celebrada ante un altar flanqueado de rosas blancas y escalinatas decoradas con flores de primavera, León XIV advirtió que “la muerte siempre acecha” y se manifiesta en los “egoísmos partidistas”, la opresión de los pobres y la “idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, ante la violencia de la guerra que mata y destruye”.

“La vemos en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva por todas partes”, aseguró.

El papa León XIV bendice a los fieles al término de la misa de Pascua en la plaza de San Pedro. Convocó una vigilia de oración por la paz en el Vaticano para el 11 de abril. (Reuters/Remo Casilli)

Frente a ese panorama, el papa subrayó el mensaje de esperanza de la Pascua como una “fuerza imparable” capaz de abrir luz “incluso en la oscuridad más profunda”.

Reconoció que el anuncio pascual “no siempre es fácil de acoger”, especialmente cuando la soledad o el peso de los pecados agotan la esperanza, pero aseguró que alcanza al ser humano “hasta en los abismos de la muerte” y “abre a la esperanza que no desfallece, a la luz que no se apaga”. “Hoy necesitamos este canto de esperanza”, afirmó.

Una vigilia por la paz

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil tras su mensaje 'Urbi et Orbi' en la plaza de San Pedro. Es el primer pontífice nacido en Estados Unidos. (Reuters/Matteo Minnella)

Antes de retirarse al interior de la basílica, León XIV anunció una vigilia de oración por la paz para el sábado 11 de abril en San Pedro e invitó a todos a participar. “¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!”, pidió.

Con esta jornada, el papa de 70 años —primer pontífice nacido en Estados Unidos— concluye su primera Semana Santa, en la que estuvo presente en todos los ritos litúrgicos desde el Domingo de Ramos. Durante la semana retomó además algunas tradiciones que Francisco había modificado: el Jueves Santo lavó los pies a sacerdotes —en lugar de presos o discapacitados—, y el Viernes Santo cargó personalmente la cruz de madera durante las 14 estaciones del Vía Crucis, algo que no hacía un papa en décadas.

Al concluir su mensaje Urbi et Orbi, León XIV felicitó la Pascua en diez idiomas, incluidos el árabe, el chino y el latín, reviviendo una práctica que Francisco había dejado de lado.