"Cada vez hago menos planes y me fijo más en el presente. Hago las cosas que me apetece y no hago lo que no quiero. El nivel de conformismo en el que vivimos está muy bajo, enseguida nos contentamos con cualquier cosa. Tengo ganas de arreglarme e ir al cine, ir a comer con amigos, pasear por la montaña, hacer surf, pero sobre todo, de estar con mi hija", se sinceró.