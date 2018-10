"Yo soy músico. A mí me gustaría decir 'me piro' y ya está, pero eso no puedo hacerlo. No sería honesto. Hemos estado 20 años a tope y, ahora, simplemente tengo ganas de desconectar y hacer otras cosas. Seguiré tocando, pero no tendré la obligación de hacerlo profesionalmente", dijo a Efe, en una entrevista en la que también habló de su estado de salud.