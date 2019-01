Pero, si de dolores se trata, quizá los más fuertes que padeció el actor y director fueron lo que le pegaron justo en el corazón. En 1971, Bill se casó con la actriz Brenda Benet, con quien tres años más tarde tuvo a su único hijo: Sean Christopher. Cuenta la leyenda que, aunque su alter ego en Hulk lo interpretaba Lou Ferrigno, Bixby no dejaba que el pequeño mirara la serie de la CBS que lo catapultó a la fama internacional entre 1977 y 1981, porque no quería que viera a su padre transformándose en un monstruo verde. Es que él tenía una conexión muy especial con ese niño y no podía soportar la idea de que nada pudiera alterarla.