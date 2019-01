Y un día… conoció a su ídolo: "Siempre fui al la platea y no miraba los bailes, lo miraba a él, a su producción, a las cámaras. Lo que disfrutaba era el detrás. El 2018 fue mi gran año, lo esperé, él salía, no me gusta estar gritando y molestando, él pasó por al lado mío, frenó el auto y me llamó, me conocía de las redes y ahí me dijo 'al fin nos conocemos'. Inexplicable ese momento para mí. Estaba Guillermina. Le dije cuánto lo quería y cuánto lo valoro, me quedé tan helado… le pedí una foto, entramos al estudio y ahora cada tanto hablo, lo saludo en los momentos especiales, pero trato de no molestarlo mucho con los mensajes. Cuando vio el tatuaje le encantó y este segundo también, pero estoy seguro de que este lo habrá conmovido".