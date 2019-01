El mes pasado, la panelista de Pamela a la Tarde estuvo en el centro de la polémica una vez más al manifestarse sobre el caso Darthés. "Hay algo que me hace ruido: escrachar a una persona que la Justicia no determinó si es culpable. O sea, me parece importantísimo que primero esté la denuncia y que la Justicia resuelva, porque escrachar a alguien que no sabemos si es culpable o no…"