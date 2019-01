Tras haber sido víctima de la inseguridad en varias oportunidades, Pancho ya opta por tomar siempre precauciones, una de ellas no usar en Buenos Aires su reloj Rolex modelo submariner: "Por seguridad y porque no lo uso para mostrar para que me digan 'qué lindo'", sino porque me gusta tenerlo". Sin embargo, bastó con que una vez no se lo quitara para que se lo robaran.