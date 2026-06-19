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¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

Con miles de pasajeros cada hora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

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El estado de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
El estado de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto capitalino da a conocer el estado en en tiempo real de sus vuelos.

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Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas del 19 de junio.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

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¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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