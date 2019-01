—Yo estoy a favor de cualquiera que no venga de la política. A ver… a la luz de la mierda que fueron, ¿cuál es el problema con que el próximo sea Tinelli? No me molesta que sea Tinelli, no me molesta que sea (Alfredo) Olmedo, no me molesta que sea (José Luis) Espert, no me molesta que sea Mauricio D'Alessandro o (Héctor) Baldassi.