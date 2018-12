Serrano y Morando estaban felices y exultantes, no paraban de hacer chistes y divertirse; Jimena Barón -en cambio- estaba muy movilizada por la situación y rara vez podía parar de llorar. La frescura y simpleza, el carisma de los dos chicos instagrammers les dio el plus para ganar. Y eso se palpitaba en el piso. Tinelli llegó, como siempre, a segundos de arrancar, y a diferencia de otros años, eligió empezar ya en el piso, y no en la clásica entrada detrás de las puertas-pantalla como todos los días. Al hueso. Antes del inicio recibió en su camarín a la plana mayor de El Trece –Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández– para brindar por el éxito y prometerles volver el 8 de abril al aire.