—Yo estoy a favor de la legalización; sin embargo, me parece que vos estás planteando dos cosas diferentes. Una cosa es la libertad de opinar. Estás en una entrevista, y vos como televidente, como oyente o lector podés decir: "Esta entrevista no me interesa, punto". O la escuchás, aunque no te interese. Otra cosa es tener al público cautivo que fue para otra cosa, porque el espectador se convierte en rehén. Yo creo que esa actriz tiene que entrar al teatro como quiera y tiene que salir del teatro como quiera, en el momento que se desarrolla el hecho artístico, y no alcanza con que estamos en el aplauso porque el aplauso es por el hecho artístico que vio. En ese momento yo no mezclo porque me parece que esos minutos son minutos del espectador pagante para otra cosa. Salgo a la calle me ponés el micrófono y digo lo que quiero. No estuve de acuerdo con eso que pasó estando, no dudo de cómo le habrá caído a la persona, que encima no estaba de acuerdo con esa legalización, cuando le pasa eso. Ahora, ¿sabés dónde falla la persona también? Cuando salió de ver Toc Toc el griterío fue: "Quiero que me devuelvan la entrada por eso". Y ahí sí, así como digo que no estoy de acuerdo con lo que, pasó tampoco estoy de acuerdo con el argumento que tu convicción no se puede arreglar con que te devuelvan la entrada.