Live in Buenos Aires incluye dos temas especiales: "De música ligera", el homenaje que le dedicaron a Soda Stereo; y "Amor Argentina", compuesta para los fans, con un estilo tanguero. También tiene hits como Paradise, Viva la Vida, Sometimes Just Like This, Fix You, In My Place, entre otras. Son 2 CD que están disponible en diferentes formatos (digital, vinilo y casete).