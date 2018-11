"Yo andaba con el pelo como varón, pelada, empiojada y descalza. Y me arrodillaban en el maíz por horas, me golpeaban. Y no cuento otras cosas que mi madre sufrió y que la llevaron hoy a tener demencia senil por los golpes que sufrió de joven. Si ella (por Olga) no lo recuerda, será porque supo olvidar", retrucó la cantante.