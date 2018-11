"Quiero expresar que no tenía ningún motivo (para entrar a SGI), no tenía deudas, tenía familia, vivía en el mismo departamento hace 15 años y estoy acá producto del 'veinte a darnos una mano' y acá no está el capitán del barco y si le pregunto a la gente quién es, no tienen idea", reiteró, sin decir en ningún momento el nombre de la persona que lo llevó a la financiera y hoy lo abandonó, según afirma él. El ex de la conocida actriz se refería a César Gustavo Fernández, ex presidente de la financiera que luego fue propiedad de Federico Elaskar.