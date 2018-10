Mariana cuenta que esperó el tiempo prudente para dar la noticia en televisión, aunque algunas de sus compañeras ya lo sospechaban porque compartían camarín. "Yanina Latorre y Andrea Taboada me conocen y lo pensaban, pero no me decían nada y yo tampoco", explica la periodista, que se hizo un test de embarazo junto a su pareja cuando tuvo los primeros indicios de que podría estar embarazada: "Pablo es el que estaba más seguro y tenía más certezas que yo".