"Es una historia que va un poco en escala. Le agradezco de todo corazón a mi madre por no haberme expuesto a los medios y tuve la infancia y la adolescencia de la mejor forma. En la secundaria sí me reconocieron el segundo, tercer día, pero es cosa del comienzo, después ya empiezo a tener vínculo por ser yo personalmente. En la facultad también, los primeros dos o tres días alguna anécdota de mi viejo, o que uno se lo quería tatuar, siempre cosas buenas, es algo que destaco muchísimo, porque nadie me para en la calle para decir 'eh, tu viejo esto', como venir a pudrírmela, sino que siempre que me pararon en la calle y demás fueron cosas buenas", se explayó.