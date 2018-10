En diálogo con el periodista Roberto Navarro para su programa en El Destape Radio, Varela confesó estar "muy triste y muy angustiada" por la crisis que atraviesa el país, que es más grave que la de 2001. No obstante, evidenció su incredulidad: "Esto de que nos estén diciendo que no hay salida es otra trampa mortal. Porque yo en 2003 vi a un señor llamado Néstor Kirchner rearmar un país que estaba destruido". Por eso, considera que "hay otra salida porque hay otro proyecto, aunque ellos digan que no".