El martes 25 arrancó con Mica Viciconte y Nacho Saraceni. En la previa, la novia de Fabián Cubero habló de las dotes como cocinero de su chico. Pero lo fuerte llegó cuando Angel de Brito le preguntó por su relación con Laurita Fernández. "Trabajé con ella en otro programa y, cuando sufrí maltrato, se puso del lado de la producción. Cuando la conocí pensé que era una buena mina, después me di cuenta de que no. Prefiero que me odien por cómo soy, antes que ser falsa", dijo la participante. Y aunque la jurado aludida no accedió a darle pelea, terminó armándose una discusión con Flor Peña, quien salió a defender a su compañera y hasta le restó un punto por su agresividad. En total, se llevaron 20 puntos.