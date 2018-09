La periodista no lo encuentra como algo posible en su vida. "Si un hombre no me desea… 'No me interesa que te vayas ahora. Andate… ¡ayer!'", bromea. "Yo prefiero dejar a la persona, o que me dejen, porque en mi cabeza no entraría querer a dos hombres. Y no sé si el poliamor da placer. Si tener una pareja es un tema… ¡lo que será tener dos, tres! Es un desastre. No lo puedo imaginar".