"A mí lo que me pasa es que siento que no estoy esperando que la gente lo entienda, o que se comprenda mi manera de vivir, el amor que tenemos con Ramiro. Sólo que frente a esta situación, que se hizo muy pública, y que empezó a exponer un montón de cosas que a mí no me hubiera gustado que suceda, eso está claro, no está bueno, yo no tengo ganas de saber lo que hace Ramiro y cuáles son los pormenores de eso, supongo que a él le pasa lo mismo conmigo", aclaró la actriz.