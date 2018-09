Como había mucho público, el cantante llegó en una limusina al ex predio de La Rural. "Ese estrés no es lo mismo que en los otros recitales en los que llegó más tranquilo, de forma silenciosa. Acá había una cantidad de gente que lo estaba esperando, con semejante puesta en escena, es como que ya estaba metido en el escenario. Él ya llegó con un plus muy fuerte, muy presionado por el estrés. No es lo mismo llegar por la puerta de entrada que por la de atrás", aseguró Mühlberger.